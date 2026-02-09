Представительницы Подмосковья завоевали пять наград на Кубке России по прыжкам в воду

Представительницы Подмосковья завоевали пять медалей по итогам Кубка России по прыжкам в воду – четыре золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Елизавета Кузина (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) завоевала четвертую золотую награду в дисциплине «трамплин 3м — синхронные прыжки» среди женщин в паре с атлеткой из Свердловской области Кристиной Айдаровой. Виктория Казанцева (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) в тандеме со спортсменкой из Санкт-Петербурга Викторией Фроловой заняли третье место. До этого Кузина одержала победу в прыжках с трамплина 1 м и 3 м среди женщин и в дисциплине «трамплин 3м – синхронные прыжки – смешанные» в паре с Ильей Молчановым из Москвы.

Состязания провели в Саратове в рамках федеральной программы «Спорт России», участниками стали более 150 спортсменов со всей страны.

