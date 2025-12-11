Представительницы Подольска заняли призовое место на конкурсе «Молодой правозащитник Подмосковья»

Сотрудницы молодежного центра «Территория будущего» из Подольска Василиса Власова и Александра Саливанова стали призерами регионального конкурса «Молодой правозащитник Московской области – 2025», заняв третье место. Торжественная церемония награждения прошла 10 декабря в Москве и была приурочена ко Дню прав человека.

Также в рамках мероприятия уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская выразила благодарность заместителю директора по дошкольному образованию школы №12 Майе Карпенко за ее значительный вклад в сферу защиты прав человека.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды почетным гражданам области.