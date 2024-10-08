Предварительный сбор заявок на международные выставки начался в Московской области

В Подмосковье стартовал предварительный сбор заявок на участие в международных выставках от предпринимателей на 2025 год, помощь в этом направлении им окажет областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В частности, фонд профинансирует аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Оставить заявку на участие в международной выставке за границей можно здесь. Для участия в международной выставке, которая пройдет в России, нужно перейти по этой ссылке.

Напомним, что фонд предоставляет услуги в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.

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