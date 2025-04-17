Премьера фильма «Трезорка» состоялась в Подольске
В Подольске состоялся показ фильма о блокадном Ленинграде
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске состоялась премьера фильма «Трезорка», посвященного событиям блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в администрации городского округа.
Картина была представлена в рамках IV Международного кинофестиваля «День Победы» учащимся и преподавателям гимназии им. Подольских курсантов, школы № 1 и климовского лицея.
Фильм рассказывает историю 8-летнего мальчика и его верного пса, которые спасли 16 человек во время блокады Ленинграда. Одну из ролей в ленте исполнила 92-летняя актриса, пережившая блокаду.
Картина уже получила главный приз фестиваля «Лучезарный Ангел» как лучший короткометражный фильм.
Также зрителям был представлен документальный фильм «Неубиваемый», рассказывающий о ветеране Петре Алексеевиче Михине.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с ветераном Великой Отечественной войны Александром Золотовым, который стал Почетным жителем Московской области.