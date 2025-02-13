Преподавателей колледжей Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Мастер года»

Отборочный этап Всероссийского конкурса среди педагогов системы среднего профессионального образования «Мастер года» будет проходить в Подмосковье с 17 по 27 февраля. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Конкурс проводит Минпросвещения РФ. Его цель — популяризовать передовые идеи в сфере профессионального образования и внедрить самые перспективные педагогические практики в образовательный процесс.

Для участия в конкурсе необходимо иметь документы, подтверждающие конкретные достижения в подготовке кадров. Отправить заявку можно до 24 февраля на почту crpo-asou@yandex.ru.

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.