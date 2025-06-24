Пресс-служба администрации Подольска встретила коллегу — участника СВО песней. Боец с позывным Режиссер пришел в отпуск, рассказали в пресс-службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого передал бойцам СВО автомобили с ручным управлением.

Боец из Подольска вынашивал решение пойти на передовую в течение полугода и в результате подписал контракт. Даже в боевых условиях он снимал военную хронику.

Узнав, что военнослужащий возвращается в отпуск, сотрудники пресс-службы администрации записали песню «Мы с тобой одной крови» Дениса Майданова и смонтировали клип. Также был собран гуманитарный груз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе для бойцов СВО доступно почти 30 мер поддержки.