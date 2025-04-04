При содействии Минчистоты Московской области жителям с начала года вернули 5,6 млн рублей

С начала года жителям региона вернули более 5,6 млн рублей за некачественное предоставление коммунальных услуг. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Лидерами по сумме перерасчета стали Химки, Серпухов и Подольск, где жителям вернули 2,6 млн рублей, 1,3 млн рублей и более 500 тыс. рублей соответственно.

Если жителям предоставляются некачественные коммунальные услуги, они могут обратиться в свою управляющую организацию. Речь идет, к примеру о подаче горячей воды, не соответствующей нормативам.

Если управляющая организация не реагирует на запрос, можно подать обращение в территориальный отдел министерства.

Ранее в Подмосковье прошел форум управления городским хозяйством «Область компетенций». Мероприятие открыл губернатор Андрей Воробьев.