Прием пациентов стартовал в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Ботово под Волоколамском

В деревне Ботово Волоколамского округа в новом фельдшерско-акушерском пункте начали принимать пациентов, ФАП построили по госпрограмме за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Новый объект рассчитан на 36 посещений в смену, его площадь составляет 200 квадратных метров. Он был построен с использованием технологий завода Pro Module концерна «КРОСТ». Там обустроили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет и другие помещения, на прилегающей территории — парковку и места для отдыха. В общей сложности в пункте будут обслуживать почти 1,3 тысячи человек, в том числе 180 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.