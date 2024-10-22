Прием заявок на фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец» продолжается в Московской области

В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в фестивале для детей и юношества «Голоса сердец», отправить ее можно до конца октября. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что мероприятие направлено на поддержку и развитие творческой деятельности детей, подростков и молодежи, у которых есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Принять участие могут жители региона в возрасте от 7 до 30 лет.

В конкурсную программу входят шесть номинаций — «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Сольное вокальное исполнительство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово». Узнать подробности об условиях участия в фестивале можно ознакомиться на сайте.

Фестиваль организует государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное бюро „Регион“ при поддержке областного Минкульттуризма и администрации городского округа Реутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.