Прием заявок на грантовый конкурс для НКО завершается в Подмосковье

В Подмосковье продолжается прием заявок на грантовый конкурс для НКО на развитие гражданского общества, он завершится в следующий вторник. Его запустили Министерство информации и молодежной политики Московской области и Фонд президентских грантов.

Поддержку можно будет направить на реализацию социально значимых проектов, связанным с добровольческой (волонтерской) деятельностью, молодежной политикой, культурой и искусством или социальной защитой граждан.

Узнать другие подробности можно здесь. Все вопросы по конкурсу можно задать по номеру 8 (498) 602-09-30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

*Возрастное ограничение 18+