Прием заявок на грантовый конкурс для НКО завершается в Подмосковье
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В Подмосковье продолжается прием заявок на грантовый конкурс для НКО на развитие гражданского общества, он завершится в следующий вторник. Его запустили Министерство информации и молодежной политики Московской области и Фонд президентских грантов.
Поддержку можно будет направить на реализацию социально значимых проектов, связанным с добровольческой (волонтерской) деятельностью, молодежной политикой, культурой и искусством или социальной защитой граждан.
Узнать другие подробности можно здесь. Все вопросы по конкурсу можно задать по номеру 8 (498) 602-09-30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.
*Возрастное ограничение 18+