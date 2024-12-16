Прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» завершается в Подмосковье

В Подмосковье завершается прием заявок на премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело», которую проводят 12-й год подряд. Мероприятие направлено на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, социально значимых проектов, сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета России.

Участниками могут стать военнослужащие, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтеры. Свои заявки уже подали более 670 заявок, принять участие в премии можно до завтра включительно. Премию будут присуждать в номинациях «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». Призовой фонд в этот раз составит 80 миллионов рублей, награду получат 70 победителей. Узнать подробнее об участии можно на сайте премия-мырядом.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.