Прием заявок на конкурс «Автобус в кадре» завершается в Подмосковье

Завтра в Подмосковье завершается прием работ на фотоконкурс «Автобус в кадре», который запустило АО «Мострансавто». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках конкурса участникам нужно сделать фотографию с автобусом компании на дорогах региона. Авторы самых удачных работ получат памятные призы с символикой организации. Для участия нужно прислать фото на почту konkursmta@mail.ru. Другие требования размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.

*Возрастное ограничение 6+