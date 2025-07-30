Прием заявок на конкурс «Пахарь-2025» стартовал в Подмосковье
В Подмосковье определят лучшего механизатора
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье будет определен лучший механизатор текущего года. Так, стартовал прием заявок на конкурс «Пахарь-2025», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подать заявку можно до 7 августа, а 14 августа состоится сам конкурс — в рамках агропромышленной выставки «День поля Московской области» в Зарайске.
Участникам предстоит продемонстрировать свои навыки обработки почвы и управления техникой. Победителя конкурса ждет приз — автомобиль.
Подробная информация о конкурсе представлена здесь.
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