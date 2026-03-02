Прием заявок на соципотеку для молодых ученых и уникальных специалистов стартовал в Подмосковье

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили о начале приема заявок на участие в программе социальной ипотеки для молодых ученых и уникальных специалистов.

В 2026 году свидетельства на соципотеку смогут получить 60 таких специалистов. Подать заявку на участие в программе можно до 15 марта на сайте госуслуг региона.

В 2025 году свидетельства получили 29 молодых ученых и 28 уникальных специалистов Подмосковья. Средний возраст получателей составил 28 лет. В целом с начала действия программы свидетельства получили свыше 800 таких специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе планируется вручить 219 сертификатов на соципотеку представителям разных сфер деятельности.