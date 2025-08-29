Приемная кампания на бюджетную форму обучения завершилась в Московском областном медколледже. Об итогах рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, на бюджет были зачислены более 2,9 тыс. человек. Это примерно на 6% больше, чем годом ранее. В этом году конкурс составил 4-9 человек на место. Самыми востребованными специальностями стали сестринское и лечебное дело.

Студенты областного медколледжа, обучающиеся на 1-4 курсах, могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медучреждения региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников Всероссийского форума волонтеров-медиков и поздравил военных медиков с профессиональным праздником.