Пробный пуск воды проведут в строящемся бассейне реабилитационного центра «Ясенки» в Подмосковье

В подмосковном поселении Вороновское на территории центра реабилитации «Ясенки» продолжается строительство бассейна, строители вскоре проведут пробный пуск воды. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте ведутся фасадные и отделочные работы, монтаж вентиляции и благоустройство территории. В бассейне ведутся облицовочные и изоляционные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Блок бассейна будет состоять из основной чаши с тремя дорожками, отдельной чашей с подъемником. Кроме того, там разместят акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерскую, комнаты медицинской помощи и другие помещения. Завершить все работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.