Продукцию с подмосковного завода представили на Международной косметической выставке

Компания MIXIT, которая производит уходовые косметические средства на территории Подмосковья, представила свою продукцию на Международной выставке парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Чтобы удерживать лидерство, мы постоянно стремимся усовершенствовать нашу продукцию — составы косметических средств, ассортимент выпускаемой линейки, упаковку готовой косметики. Здесь важны все детали», — сказал основатель компании МІХІТ Олег Пай.

По его словам, компания ежемесячно в среднем продает 1,5 миллиона товаров. На выставке она представила все виды уходовых косметических средств, которые производятся на предприятии.

В ведомстве добавили, что до конца 2024 года компания запустит еще один завод в Солнечногорске, инвестиции в проект оцениваются в 1,4 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.