Проект бюджета Московской области на 2026–2028 годы внесли в Мособлдуму

Губернатором Московской области Андреем Воробьевым был внесен в Московскую областную думу проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Доходы в следующем году планируются в размере 1,3 трлн руб. В 2027-м этот показатель запланирован в размере 1,5 трлн руб., в 2028-м — 1,6 трлн руб.

Собственные доходы бюджета в 2026 году составят 1,2 трлн руб. Большую часть поступлений — 82% — составят федеральные налоги. Планируется, что он налога на доходы физлиц поступит 510 млрд руб., т налога на прибыль организаций — 409 млрд руб.

Расходы бюджета в 2026-м составят 1,4 трлн руб., в 2027-м — 1,6 трлн руб., в 2028-м — 1,7 трлн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал инициативу обязать неработающих жителей платить взносы за ОМС.