Проект «Добрые уроки» для школьников стартовал в Подмосковье

В Подмосковье дали старт проекту «Добрые уроки» для школьников. Он родился благодаря сотрудничеству «Волонтеров Подмосковья» и Движения Первых и стал частью федерального формата «Классные встречи», сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Цель — познакомить подростков с волонтерством через личные истории добровольцев. По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, до конца февраля встречи с волонтерами пройдут во всех школах 56 округов.

«Важно, чтобы подростки видели перед собой людей, на которых можно ровняться. Их истории — честные и убедительные — помогут молодежи понять, что волонтерство бывает разным: и патриотическим, и экологическим, и событийным», - сказала министр.

Занятия будут вести амбассадоры «Волонтеров Подмосковья», которых определили по итогам специального конкурса. Каждый из них разработал авторский просветительский модуль. Слушателями станут ученики восьмых и десятых классов.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики Московской области ] 1/3 Фото: [ Министерство информации и молодежной политики Московской области ] 2/3 Фото: [ Министерство информации и молодежной политики Московской области ] 3/3

В первый день проекта занятия стартовали в 50 округов. К примеру, в школе №26 в Люберцах урок провел Даниил Михалев. Он рассказал об участии в крупных региональных событиях. Школьники задавали много вопросов, а кто-то выразил желание присоединиться к волонтерскому движению.

Также 5 декабря Подмосковье провели мероприятия в честь Дня добровольца. Это были сборы гуманитарной помощи для участников СВО, экологические субботники, творческие мастер-классы и вечера. Кроме того, в округах вручили награды самым активным добровольцам в разных сферах. Помимо этого, активисты приняли участие в масштабном онлайн-флешмобе #5летМыВместе.

