Проект замкнутого цикла по переработке вторсырья представили в Подольске

Проект замкнутого цикла по переработке использованной упаковочной стрейч-пленки в новый товар представили в Подольске. Об этом сообщили в администрации округа.

До этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги весеннего этапа акции «Сдай шины на „Мегабак“».

В Подольске проект реализует компания «Лемана ПРО» совместно с ТД «Ван Маркет». За год более 2,4 тыс. тонн упаковки из магазинов и складских комплексов сети в столичном регионе было переработано во вторсырье.

В рамках презентации для участников также провели экскурсию на производстве, в ходе которой можно было ознакомиться с процессами сортировки и переработки пленки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подольске роботизированного распределительного центра.