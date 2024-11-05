Проектирование Северного подъезда к Лобне начнут в Подмосковье до конца года

До конца 2024 года в Лобне начнется проектирование первого этапа дороги «Северный подъезд к г. Лобня», она пройдет вдоль железной дороги от Северного обхода в сторону микрорайона Восточный. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Работы по проектированию дороги планируют завершить в первом квартале 2025 года, строительно-монтажные работы — в первом квартале 2026-го. Протяженность новой автодороги составит порядка 500 метров. Она позволит обеспечить дополнительный съезд с Северного обхода на внутреннюю улично-дорожную сеть города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.