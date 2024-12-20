Проекты импортозамещения почти на 200 млрд рублей реализовали в Московской области

С 2022 года в Подмосковье реализовали проекты импортозамещения на 149 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области по итогам заседания Координационного Совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе.

«И это только те проекты, которые уже работают у нас в регионе. На этих предприятиях создано более 15,1 тыс. рабочих мест», — рассказал Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Так, например, компания «БИННОФАРМ» создала R&D-центр по разработке и производству современных лекарственных средств на основе генно-инженерных технологий, в проект вложили 2,5 млрд рублей. В результате в регионе было создано более 440 рабочих мест. Помимо этого, в Подмосковье на сегодняшний день заявлены проекты еще на 178 млрд рублей, это позволит создать почти 18 тыс. рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.