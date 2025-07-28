Проекты из Подмосковья прошли в федеральный этап конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Пять проектов из Подмосковья прошли в федеральный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Конкурс ежегодный. По его итогам определяют лучшие примеры работы муниципалитетов и распространяют этот опыт. Он проводится на региональном и федеральном уровнях. Победителей ждут гранты на реализацию проектов.

В этом году от Подмосковья были отмечены проекты из Люберец, Истры, Долгопрудного, Орехово-Зуево и Жуковского. К примеру, проект Жуковского посвящен модернизации библиотек. В округе проводят VR-экскурсии по красивым местам страны, используют 3D-принтеры, вместе с музеями и архивами организуют видеолекции. В Люберцах проект посвящен спорту. В округе создали «Умную аллею спорта»: все спортивные объекты собрали в одном месте, чтобы жителям было проще их найти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе будут благоустроены 14 пешеходных зон.