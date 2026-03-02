Профессиональный боксер провел тренировку для воспитанников Серпуховского семейного центра
Фото: [ГКУ СО МО Семейный центр «Маяк»]
В Серпуховском семейном центре «Маяк» прошла тренировка по боксу. Ее провел профессиональный боксер Дмитрий Чудинов, передает Министерство социального развития Московской области.
Также в мероприятии приняли участие представители общественного движения «Здоровое Отечество». Тренировку посетили шесть подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Чудинов рассказал о технике бокса, важности физической активности и здорового образа жизни.
