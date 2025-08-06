Профилактическая акция «Безопасность на воде» прошла в Климовске
В микрорайоне Подольска провели акцию на тему безопасности на воде
Фото: [t.me/podolskadm]
В микрорайоне Климовск Подольска провели профилактическую акцию «Безопасность на воде». Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
К осторожности во время отдыха у водоемов до этого призывали и специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас».
Цель акции «Безопасность на воде» — напомнить жителям о правилах поведения на водоемах и мерах предосторожности летом. В ее рамках жителям раздали тематические листовки.
«В рамках профилактики мы напоминаем о важности соблюдения правил безопасности на воде, особенно летом, когда многие купаются в реках и морях», — отметила организатор акции Ирина Орлова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе были открыты более 160 пляжей и зон отдыха у водоемов.