Профилактическая акция на тему безопасности прошла на станции Весенняя в Подольске

Профилактическая акция на тему безопасности на железной дороге прошла на станции Весенняя в Подольске. В ее рамках пассажирам раздали более 80 листовок с информацией о правилах безопасного поведения на ж/д.

До этого Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что в регионе с января выявили более 310 нарушений правил перехода через железную дорогу.

В акции приняли участие сотрудники администрации округа, представитель административно-пассажирской инспекции Подмосковья, члены комиссии по делам несовершеннолетних и полицейские.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в работе по повышению безопасности на железнодорожных объектах.