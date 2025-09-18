Профилактическая акция на тему безопасности прошла на станции Весенняя в Подольске
В Подольске провели акцию по безопасности на железной дороге
Фото: [t.me/podolskadm]
Профилактическая акция на тему безопасности на железной дороге прошла на станции Весенняя в Подольске. В ее рамках пассажирам раздали более 80 листовок с информацией о правилах безопасного поведения на ж/д.
До этого Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что в регионе с января выявили более 310 нарушений правил перехода через железную дорогу.
В акции приняли участие сотрудники администрации округа, представитель административно-пассажирской инспекции Подмосковья, члены комиссии по делам несовершеннолетних и полицейские.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании нейросетей в работе по повышению безопасности на железнодорожных объектах.