Профилактическая акция по безопасности прошла на станции Весенняя в Подольске

Профилактическая акция на тему безопасности пассажиров на объектах железнодорожной инфраструктуры прошла на станции Весенняя в Подольске. Об этом сообщили в администрации округа.

В Подмосковье с начала года обустроили более 1,5 тыс. ограждений у железной дороги, рассказали до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В акции в Подольске приняли участие представители администрации округа, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, представитель «Административно-пассажирской инспекции Московской области», сотрудники линейного отдела полиции, казаки Стрелковского хуторского казачьего общества и специалист по охране труда Московско-Курской дистанции пути.

В рамках мероприятия с пассажирами были проведены индивидуальные беседы. Также жителям раздали порядка 50 информационных листовок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в работе по повышению безопасности на железной дороге.