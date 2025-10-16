Профилактическая акция по безопасности прошла на станции Весенняя в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
Профилактическая акция на тему безопасности пассажиров на объектах железнодорожной инфраструктуры прошла на станции Весенняя в Подольске. Об этом сообщили в администрации округа.
В Подмосковье с начала года обустроили более 1,5 тыс. ограждений у железной дороги, рассказали до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В акции в Подольске приняли участие представители администрации округа, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, представитель «Административно-пассажирской инспекции Московской области», сотрудники линейного отдела полиции, казаки Стрелковского хуторского казачьего общества и специалист по охране труда Московско-Курской дистанции пути.
В рамках мероприятия с пассажирами были проведены индивидуальные беседы. Также жителям раздали порядка 50 информационных листовок.
