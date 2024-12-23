Профилактические рейды на железнодорожных станциях провели в Подольске

В Подольске на железнодорожных станциях проходят профилактические рейды, в которых принимают участие сотрудники администрации округа, линейного отдела внутренних дел, представители ГКУ «Административно-пассажирской инспекции Московской области» и регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В рамках таких мероприятий волонтеры раздают жителям информационные листовки, в которых содержатся правилами безопасного поведения на железнодорожных станциях. В рамках одного рейда добровольцы раздают порядка 100 таких листовок. Помимо этого, они проводят профилактические беседы с ними, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия на железных дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.