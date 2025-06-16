Профилактические рейды провели в местах отдыха у воды в Подольске
В Подольске проверили места отдыха у воды
Фото: [t.me/podolskadm]
Профилактические рейды провели в местах отдыха у воды в Подольске в выходные. Об итогах работы рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.
Всего в Подмосковье открыли более 160 пляжей и зон отдыха у воды, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подольске в профилактических рейдах приняли участие сотрудники администрации, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также дружинники.
В общей сложности было проверено шесть прибрежных зон у Пахры и Петрицы, у водоема «Южный» и у Лаговского пруда. В рамках рейдов отдыхающим напомнили о правилах поведения и безопасности. Также было проверено наличие спасательных постов.
Подобные рейды будут проходить на регулярной основе.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе стартовал пляжный сезон.