Профилактические рейды провели в местах отдыха у воды в Подольске в выходные. Об итогах работы рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Всего в Подмосковье открыли более 160 пляжей и зон отдыха у воды, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске в профилактических рейдах приняли участие сотрудники администрации, отдела надзорной деятельности и профилактической работы, а также дружинники.

В общей сложности было проверено шесть прибрежных зон у Пахры и Петрицы, у водоема «Южный» и у Лаговского пруда. В рамках рейдов отдыхающим напомнили о правилах поведения и безопасности. Также было проверено наличие спасательных постов.

Подобные рейды будут проходить на регулярной основе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе стартовал пляжный сезон.