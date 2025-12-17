Профильные классы для будущих лесников создадут в школах Подольска

В Подольске с 2026 года планируется расширить работу по развитию школьных лесничеств и внедрить раннюю профориентацию в лесной отрасли. В образовательных учреждениях появятся специализированные профильные классы, а тематика лесничества будет включена в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что за три года в регионе приведут в порядок более 25 тыс. га леса.

В Подольске запланированы новые просветительские проекты и увеличение количества профильных смен в летних оздоровительных лагерях. В настоящее время в округе уже действуют пять школьных лесничеств: «Берендеи» и «Дубравка» в школе № 12, «Юные совы» в гимназии № 7, «Липки» в поселке МИС и «Арсури» в климовской школе № 5.

Участники этих объединений изучают и помогают сохранять лесные экосистемы, осваивают основы ботаники и принципы рационального использования растительных ресурсов. Недавно юные лесничие из школы № 12 вместе с наставниками развесили в лесу креативные кормушки в виде грузовиков с надписью «Везем для важных птиц!».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об оздоровлении лесов в Подмосковье.