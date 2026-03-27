Прогноз пожарной опасности в лесах сделали в Подмосковье

В пятницу, 27 марта, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах – II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В комитете уточнили, что данный прогноз сохранится и в выходные, 28 и 29 марта. Температура воздуха днем в этот период составит +11...+16 градусов, ночью – -3...+4. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

Жителям региона напомнили, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.