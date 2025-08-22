Праздничная программа «Моей Родины триколор» прошла в парке Толстого в Химках в рамках Дня Государственного флага России. В ходе нее провели акции, мастер-классы, викторины.

В Подмосковье сегодня прошло свыше 210 мероприятий, в которых приняли участие около 16 тыс. представителей молодежи, отметили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В парке прошла концерт-акция «Единение под флагом России». Свои творческие номера представили артисты ДК «Родина». Волонтеры раздали жителям флажки и ленточки с триколором.

«День флага — это повод почувствовать гордость за свою страну, за ее историю и достижения. Мы должны беречь наш флаг как символ свободы, независимости и единства нашего народа», — сказала депутат Татьяна Кавторева.

