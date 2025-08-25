Программа жилищных сертификатов для расселения аварийных домов в Подмосковье будет действовать до 15 октября

В Подмосковье продлили программу жилищных сертификатов для расселения аварийных домов. Она будет действовать до 15 октября, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В рамках программы с 1 июня в администрации 40 округов поступило более 1,2 тыс. заявлений на получение сертификатов. Больше всего заявлений зафиксировали в Шатуре, Щелково и Орехово-Зуево — 271, 109 и 72 соответственно.

Программа началась 1 июня. С 25 июля она была расширена — помимо собственников к ней присоединились граждане, проживающие в аварийном жилье по договору соцнайма.

Теперь прием заявлений продлен. Желающие получить сертификат могут сообщить об этом в администрацию своего округа. Заявление подается в письменном виде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья в регионе.