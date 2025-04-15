Программой компенсации аренды жилья воспользовались более 14 тыс. подмосковных медиков

В Подмосковье программой компенсации аренды жилья с 2022 года воспользовались уже свыше 14 тыс. медиков. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Получить выплату могут медики, которые на полную ставку устроены в подмосковные учреждения, подведомственные областному Минздраву. При этом у медиков, их супругов и детей не должно быть в собственности жилья, расположенного на территории области. Кроме того, должны отсутствовать в пользовании помещения коммерческого и других видов найма.

С начала 2025 года в области был расширен список должностей для участия в программе. Помимо этого, начала действовать дифференцированная система компенсации аренды жилья: размер выплат зависит от отдаленности округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в регионе. Он отметил, что они регулярно индексируются.