Программу капремонта многоквартирных домов Подмосковья выполнили уже на треть

В Подмосковье в текущем году планируется провести капремонт более 4 тыс. многоквартирных домов. Работы выполнены уже на треть, сообщили в Московской областной думе.

Тему капремонта домов обсудили в рамках выездного заседания Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ, которое прошло в ЗАТО Молодежный.

В округе планируется капитально отремонтировать 16 многоквартирных домов. В двух из них работы уже полностью выполнены. В остальных ремонт продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в области с 2014 года капитально отремонтировали почти 19 тыс. домов.