Производитель фасадов расширит мощности в Московской области

Производитель фасадных решений «Алюпром» планирует расширить мощности за счет строительства нового цеха в деревне Кузнецово городского округа Клин, площадь здания составит почти пять тысяч квадратных метров. Извещение о начале его строительство поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В новом производственном здании установят современное технологическое оборудование для производства светопрозрачных конструкций и изделий из стали, там будут изготавливать 10 тысяч квадратных метров алюминиевых кассет в год.

Изделия смогут применять для покрытия фасада или для облицовки зданий, изготовления малых форм и объектов городской инфраструктуры. Их уже применяли для устройства фасадов металлообрабатывающего завода «Меттойл», теннисного клуба в «Лужниках» и не только. Завершить работы планируют в конце 2025 года, после этого в округе создадут 35 новых рабочих мест.

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