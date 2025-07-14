Производитель комплектующих для радиоэлектронной промышленности увеличит мощности в Сергиево-Посадском округе

Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» (НТМ), расположенная в Сергиево-Посадском округе, планирует увеличить производственные мощности предприятия почти вдвое, модернизация начнется в 2025 году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на генерального директора компании ООО «НТМ» Александра Карпенко по итогам выставки «Иннопром-2025».