Производитель комплектующих для радиоэлектронной промышленности увеличит мощности в Сергиево-Посадском округе
Компания НТМ увеличит мощности в Сергиево-Посадском округе
Фото: [компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ»]
Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» (НТМ), расположенная в Сергиево-Посадском округе, планирует увеличить производственные мощности предприятия почти вдвое, модернизация начнется в 2025 году. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на генерального директора компании ООО «НТМ» Александра Карпенко по итогам выставки «Иннопром-2025».
«В этом году мы запускаем масштабную программу расширения производства, которая предусматривает двукратное увеличение штата сотрудников, внедрение новых технологических линий и модернизацию оборудования. Это позволит создать сотни новых рабочих мест и увеличить производственные мощности предприятия в 1,8 раза», — отметил Карпенко.
Предприятие входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», там занимаются производством специальной керамики и ферритов, механической обработкой, металлообработкой и не только. На выставке компания представила свои разработки, в том числе компоненты для беспилотных летательных аппаратов.
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