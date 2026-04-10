Производитель косметики из Подмосковья в 2025 году получил шесть отраслевых наград

Производитель косметики из Подмосковья, резидент ОЭЗ «Дубна» в 2025 году получил шесть отраслевых наград. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Речь идет о продукции под торговыми марками ICON SKIN и DE_CODE от компании ESTILAB. Так, ICON SKIN стал лауреатом трех премий: «Моя косметика», «ЯПокупаю Beauty» и «Beauty insider». Также он победил в премии People’s Choice Awards в номинации «Бренд‑запуск десятилетия».

Бренд — DE_CODE стал лауреатом премии «Моя косметика», а также одержал двойную победу в конкурсе «Знай наших» в номинациях «Потребительские товары» и «Экспортный потенциал».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу предприятия по выпуску косметики в Солнечногорске.