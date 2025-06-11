Производитель напитков из Раменского увеличит выработку благодаря федеральному проекту

Подмосковный производитель безалкогольных напитков из Раменского стал участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, к программе присоединилась компания «БОЧКАРИ-РАМЕНСКОЕ», которая выпускает напитки под товарными знаками «Бочкари» и Target для реализации по России.

На предприятии уже провели первое совещание в рамках проекта. Было принято решение провести работу по модернизации процесса розлива напитков в алюминиевую банку. В планах — как минимум на 20% сократить время процесса, на 15% повысить выработку, на 25% снизить объемы незавершенного производства в потоке. Проект будет реализован за шесть месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил представителей бизнеса региона с Днем российского предпринимательства.