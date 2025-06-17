Производитель продуктов питания в Серпухове планирует нарастить мощности на 20%

Производитель продуктов питания «Маревен Фуд Сэнтрал» планирует увеличить производственные мощности на 20% за счет строительства производственно-логистического центра с собственным складом в Серпухове. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На действующем заводе компании выпускается более 160 товарных позиций, включая продукцию под брендами «Роллтон», «BIGBON», вермишель и пюре быстрого приготовления и не только. На новых площадях также планируют создать дополнительные производственные линии, за счет которых увеличатся объемы выпуска. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце 2025 года, это позволит создать около 200 дополнительных рабочих мест для жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.