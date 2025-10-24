Производитель рыбной продукции из Подмосковья принял участие в деловой миссии в Индии

Компания из Подмосковья представила рыбную продукцию в рамках деловой миссии в Нью-Дели в Индии. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Деловая миссия российских экспортеров АПК была организована «Агроэкспортом» при поддержке Минсельхоза России. В ней приняла участие компания «Фуд Тим» из Подмосковья.

Компания занимается переработкой рыбы. В рамках деловой миссии она представила премиальные продуктовые линейки. Особенно партнеров заинтересовала продукция для детского и диетического питания.

За три дня подмосковная компания провела восемь целевых встреч и установила порядка 50 контактов с местными дистрибьюторами и ретейлерами. В результате были достигнуты десятки перспективных договоренностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об экспорте продукции областных сельскохозяйственных предприятий в зарубежные страны.