Производитель соусов из Подмосковья вдвое увеличил эффективность

По итогам 2025 года ООО «Европродукт», которое выпускает продукцию для японской и паназиатской кухни под брендом Tamaki, повысила операционную эффективность производственных мощностей в 2,2 раза, в прошлом году стала участником федерального проекта «Производительность труда». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня компания «Европродукт» располагает двумя производственными площадками на территории Подмосковья: в Люберцах и в Лыткарино. Предприятие специализируется на производстве продуктов японской, паназиатской и кухни фьюжн, в том числе соусов», — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, продукцию компании поставляют по всей России и (в страны СНГ) и экспортирует в 24 страны. В 2025 году она сделала упор на развитии ритейл-упаковки, в том числе обновила дизайн и функциональные характеристики упаковочных решений. В результате ритейл-направление продемонстрировало совокупный рост в 37%. Учредитель компании «Европродукт» и правообладатель бренда «Тамаки» Андрей Белянин уточнил, что большую роль в достижении этих результатов сыграло участие компании в национальном проекте «Производительность труда» и внедрение инструментов бережливого производства.

Напомним, что подать заявку на участие в проекте можно через портал Производительность.рф, узнать о поддержке бизнеса – на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.