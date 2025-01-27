Производитель спортивного оборудования увеличил мощности предприятия в Подмосковье

Подмосковный производитель спортивного оборудования расширил производство в Солнечногорске. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «Спорттех» на 50% увеличила мощности своего предприятия — с 1,5 тыс. кв. м. до 3 тыс. кв. м. В частности, был расширен цех швейной продукции и увеличен парк оборудования на производстве металлоизделий.

В реализацию проекта было инвестировано 30 млн руб. Модернизация производства позволила на четверть увеличить количество работников предприятия.

Компания выпускает более 800 наименований спортивного оборудования. Продукцию поставляют по России, а также в страны СНГ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поблагодарил предприятия области за вклад в развитие экономики страны.