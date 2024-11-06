Производитель техники для самолетов расширит мощности в Подмосковье за счет нового цеха

Производитель оборудования для углеобогатительной, горнодобывающей индустрии, химической промышленности и техники для самолетов планирует расширить свое производство за счет строительства цеха металлообработки в Павлово-Посадском округе. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, их сопровождают менеджеры Центра содействия строительства при Правительстве Московской области. В новом производственном корпусе будут выпускать комплектующие детали для сборочных производств, нестандартные детали и не только. В реализацию проекта вложат 300 миллионов рублей, ввести объект в эксплуатацию планируют во втором квартале 2025 года.

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