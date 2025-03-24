Производитель упаковки для молока увеличит мощности в Подмосковье

Подмосковный производитель упаковки для молока и сока — аналога TetraPak — увеличит мощности. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Компания «Молопак» возводит новый производственный корпус и складские помещения. Работы ведутся на земельном участке, предоставленном по льготной программе за 1 рубль.

Площадь производства превысит 15 тыс. кв. м. Проект реализуют в два этапа. Сначала построят производственное здание, запустят линии по резке рулонов и ламинации, введут две складские зоны. После этого введут еще три складские зоны. На данный момент компания завершила «нулевой цикл» строительства и занимается устройством конструкций надземной части.

Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года. На предприятии будут выпускать более 13 тыс. тонн продукции в год. Это асептическая упаковка для молока, соков, вин.

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