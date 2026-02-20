Производители из Подмосковья смогут принять участие в выставке косметики в Китае

Подмосковный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) пригласил производителей принять участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии China (Shanghai) International Beauty Expo, которое пройдет 24–26 июня в Шанхае. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка индустрии красоты и косметики соберет производителей, дистрибьюторов, ретейлеров и профессионалов бьюти-сферы со всего мира. Участники смогут расширить географию поставок, познакомиться с тенденциями рынка и изучить новейшие технологии, а также обменяться опытом. Там представят уход за кожей, декоративную косметику, парфюмерию и туалетные принадлежности, средства по уходу за волосами и не только.

Фонд профинансирует аренду площадей, регистрационные сборы и застройку коллективного регионального стенда. Подать заявку для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку предпринимателей оказывают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Узнать подробнее о поддержке экспортеров можно на инвестпортале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.