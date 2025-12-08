Производители Подмосковья выпустили рекордные объемы кондитерской продукции

Предприятия Московской области укрепили лидерские позиции в кондитерской отрасли, обеспечив более 13% общероссийского рынка этой продукции. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, 107 местных фабрик за 10 месяцев текущего года произвели 437,3 тыс. тонн кондитерских изделий.

Рост спроса на сладкую продукцию в регионе отмечался уже в ноябре. За прошлый месяц жители Подмосковья приобрели в розничных сетях свыше 3,6 тыс. тонн конфет, что на 17 тонн превысило показатели октября.

Производители региона не только обеспечивают стабильные поставки в течение всего года, но и регулярно запускают специальные праздничные линейки продукции к значимым событиям. Модернизация производственных мощностей и расширение фабрик позволяют отрасли сохранять высокие темпы развития и удерживать первое место в стране по объему выпуска кондитерских изделий.

