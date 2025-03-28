Производителям из Подмосковья расскажут об участии в зарубежных мероприятиях на бесплатном вебинаре

Предприниматели Подмосковья смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Участие в зарубежных мероприятиях», его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО) во вторник, 1 апреля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве спикера перед участниками выступит генеральный директор компании AVS, занимающейся организацией международных выставок, Антон Вазимов. Он расскажет, как не допустить ошибок при подготовке к выставке, как спрогнозировать и оценить результативность участия и не только. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

Напомним, что поддержку предпринимателей оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

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