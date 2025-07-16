Производство алюминиевых пищевых контейнеров запустили в Дмитрове

В Подмосковье было создано новое производство пищевых контейнеров из алюминия. О проекте рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект был реализован компанией «РУСАЛ-Саянская Фольга» в Дмитрове более чем за 1,2 млрд руб. На производстве будут перерабатывать 1,2 тыс. тонн фольги ежегодно. Это позволит производить 185 млн контейнеров.

Сейчас на предприятии выпускают контейнеры десяти видов. В будущем ассортимент может быть увеличен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по запуску предприятия по выпуску макулатурного тарного картона в Кашире.