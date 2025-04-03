Производство ингредиентов для молочной и кондитерской промышленности расширят в Подмосковье. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект будет реализован компанией «Деловое партнерство» в Подольске. Для этого предприятию предоставили участок земли площадью 0,3 га на льготных условиях.

На участке будет построено производственное здание, площадь которого составит порядка 340 кв. м. На эти цели будет направлено более 83 млн руб. Производство запустят к 2027 году.

После выхода на полную мощность на предприятии будут производить более 200 тонн продукции в год.

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